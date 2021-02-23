Kış aylarında en çok salgın önlemi alan oteller tercih edildi

Aralık-şubat aylarını kapsayan kış döneminde en çok İstanbullular seyahat ederken, tatil için salgın önlemlerini alan oteller tercih edildi.

Aralık-şubat aylarını kapsayan kış döneminde en çok İstanbullular seyahat ederken, tatil için salgın önlemlerini alan oteller tercih edildi.

Enuygun'un açıklamasına göre, salgın ve devam eden tedbirler nedeniyle kış aylarında da seyahatler ertelendi.

Aralık, ocak ve şubat aylarında kullanıcılar en çok İstanbul kalkışlı ya da inişli uçuşları seçti. Söz konusu dönemde uçak bileti alanların yüzde 42'si İstanbul uçuşlarını kullandı. İstanbul'u yüzde 7 ortalamayla İzmir, Ankara ve Antalya takip etti.

Kış aylarında kullanıcılar en çok salgın önlemi alan otelleri tercih etti. Enuygun'dan otel araması yapanların yüzde 23'ü salgın önlemi alan otelleri tercih ederken, onu yüzde 15 ile şehir otelleri, yüzde 6 ile SPA, yüzde 5 ile balayı otelleri izledi.

Birçok ülkenin PCR testi istemesi, karantina zorunluluğunda bırakması hatta sınırlarını uçuşlara kapaması gibi sebepler yüzünden kış aylarında yurt dışı seyahatleri gerçekleştirilemedi.

"Yurt dışı uçuşları neredeyse sıfırlandı"

Açıklamada görüşleri yer alan Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, kış aylarında yurt dışı uçuşlarının neredeyse sıfırlandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt dışına turistik hatta iş amaçlı da olsa seyahat etmek neredeyse imkansızlaştı. Birçok ülke zorunlu karantina uyguluyor bir ya da birkaç kez PCR testi istiyor, hatta vize vermiyor. Transit uçuşlarda bile birkaç saatlik beklemeyi kabul etmeyip transit vizesi vermiyor. Hal böyle olunca da yurt dışı seyahatlerimizi askıya aldık. Az da olsa yurt dışına gidenler ise bir dönem PCR testi istemeyen hatta vize de istemeyen Sırbistan, Makedonya gibi Balkan ülkelerini tercih etti."

Hacıbayramoğlu, yaz aylarına dair umutlu olduklarını kaydederek, "Aşı çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiği şu günlerde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı mart sonrası ve yaz aylarında seyahat konusunda daha esnek olacağımız bir yaz tatilini hayal ediyoruz. Enuygun kullanıcıları şimdiden haziran, temmuz ve ağustos için seyahat aramalarına başladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan