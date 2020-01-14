Kırşehir SGK binası yeni yerine taşındı

14.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:46

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni binasına taşınan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, SGK İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz'den kurumda yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Yeni hizmet binasını gezerek, personellerle görüşen Akın, yeni binanın vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için yenilendiğini aktardı.

SGK'nin vatandaşların tamamını ilgilendiren işlemlerin yürütüldüğü önemli kurumlardan birisi olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Sürekli değişen ve artan ihtiyaçlara karşı toplumu güvence altına alarak sosyal güvenlik hizmeti sunan kurumumuz özveri ile işlemleri yürütmektedir. Devletimiz, vatandaşlarımızın sosyal hizmetlerin tamamından en iyi şekilde faydalanabilmesi için gereken yasal altyapıyı oluşturmaktadır. İl Müdürlüğümüz de yeni ve modern binasında gelen talep ve sorunlara daha hızlı şekilde çözüm üretilecektir. Yeni binanın kente hayırlı olmasını temenni ediyor, kurum çalışanlara kolaylıklar diliyorum."

Vali Akın, işlem yaptıran vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA