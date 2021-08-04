Kırşehir'in jeotermal ve tarım projeleri iş dünyasına tanıtıldı
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Kırşehir'in jeotermal ve tarım projeleri iş dünyasına tanıtıldı

Kırşehir'in jeotermal ve tarım projeleri iş dünyasına tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Ekonomi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin jeotermal ve tarım alanındaki pilot projeleri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın başkanlığında kente gelen heyete tanıtıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin jeotermal ve tarım alanındaki pilot projeleri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın başkanlığında kente gelen heyete tanıtıldı.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya ve akademisyenler, heyete, üniversitenin Senato Salonu'nda sunum eşliğinde pilot projelerle ilgili bilgi verdi.

YÖK'ün projesiyle seçildikleri pilot üniversite kapsamında jeotermal ve tarım alanında farklı çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Karakaya, jeotermal ile ısıtılan Ar-Ge serasının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Üniversitenin bilimsel çalışmalarından sonra bölgeye yatırımcıların gelmeye başladığını vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

"Şu anda Ar-Ge seramızda yaptığımız çalışmaları sektöre tanıtma aşamasına geldik. Bu anlamda 1-2 yatırımcı 500 dekarlık bir serayla yatırım yapmaya başladı. Geçen sene Karakurt bölgesindeki 120 dekarlık alanda yapılan üretimde 7 bin ton domates ürettiler. Jeotermalin sera üretimindeki maliyet düşürücü tarafını bozkırda hayata geçirmiş olduk. Bu anlamda daha çok yatırımcı bekliyoruz. Kırşehir buna müsait bir bölge. Jeotermal serayı Antalya ile kıyasladığımızda neredeyse özellikle iklimlendirme ve ısıtma anlamında beşte bir maliyetle bu bölgede sera üretimi yapılabiliyor."

Son dönemde yeni tip koronavirüs salgınıyla da öne çıkan gıda arzı ve güvenliği üzerine, YÖK'teki 15 pilot üniversiteden tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara tekrar yeni merkez kurma hakkı verdiğini dile getiren Karakaya, "Ona da projemizi hazırladık. O projemiz de İleri Sera Teknolojileri Uygulama ve Ar-Ge Merkezi. Türkiye'de 3 üniversiteye verilen özel bir merkez. Bunlardan birisi de üniversitemiz. Bu projede örtü altı yetiştiriciliğindeki üretim, teknik ve metotlarla ilgili çalışmaları yapıp, finansmanını devletten almak kaydıyla yeni Ar-Ge ve Ur-Ge'ler ortaya koyup bunu da sektörle ve yatırımcıyla buluşturma hedefimiz var. Yakın zamanda faaliyete geçeceğiz." diye konuştu.

Kaan da MÜSİAD'ın Türkiye'de 89, dünya genelinde 95 ülkede 225 noktada olduğunu belirterek, "Dünyada en yaygın ve etkin sivil toplum kuruluşu olduğumuzu söyleyebiliriz. 12 bine yakın üyemiz, 61 binin üzerinde şirket bulunmakta. Birçok alanda faaliyet gösteren üyelerimiz bulunmakta." dedi.

Üniversitelerle iş birliği protokolleri yaptıklarını anlatan Kaan, "Bunu son dönemde artırdık. Komitelerimizin ihtisas alanlarına göre iş birliği protokolleri yapıyoruz. Ürün geliştirme şeklinde yaptığımız var. Bunların içinde bazıları Türkiye'de olmayanlar. Bugün açılışını yapacağımız Kırşehir'deki temsilciliğimizle MÜSİAD burada daha da büyüyecek. Buradan üniversitemizle iş birliği protokolü yapabiliriz. Seracılık da gelecek açısından önemli bir alan. Sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Kırşehir'in jeotermal ve tarım projeleri iş dünyasına tanıtıldı
Kırşehir'in jeotermal ve tarım projeleri iş dünyasına tanıtıldı
Kırşehir'in jeotermal ve tarım projeleri iş dünyasına tanıtıldı
Kırşehir'in jeotermal ve tarım projeleri iş dünyasına tanıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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