Kırşehir'de karla mücadele çalışmaları
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Kırşehir'de karla mücadele çalışmaları

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, karla mücadele çalışmaları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor.

10.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:56
Kırşehir'de karla mücadele çalışmaları

(İHA) – 'de, karla mücadele çalışmaları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor.


Kırşehir'in ilçe ve köylerinde etkili olan yağış nedeniyle kapanan köy yolları ve ilçe bağlantıları yapılan çalışmalarla açılarak vatandaşın mağduriyet yaşamasının önüne geçiliyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir, ilçe ve köylerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının yeniden yapılan çalışma ile ulaşıma açıldığı belirtildi.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, karla mücadele ekiplerinin her daim teyakkuzda olduğunu belirterek, kar yağışı sonrası tipiden dolayı kapanan Mucur ilçesi Dağçiftliği, Küçük Köpekli, Bahcecik mevkiindeki yolların karla mücadele ekiplerince açıldığını söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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