Kırşehir'de 36 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele ekibi oluşturuldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 36 iş makinesini karla mücadeleye hazır hale getirdiklerini, 80 personeli de görevlendirdiklerini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, kentte karla mücadele çalışmaları çerçevesinde 7 gün 24 saat hizmet verecek ekipleri hazırladıklarını belirtti.

Kırsal bölgeler ve köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için olumsuz hava koşullarına karşı çalışacak şekilde ekiplerin hazırlandığını vurgulayan Yılmaz, kent merkezi bölgesi ile Akpınar, Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçeleri için toplam 7 ekibin kurulduğunu aktardı.

Merkez ve ilçelere bağlı toplam 252 köyde mevcut yol ağlarında karla mücadele edecek ekiplerle yaşanabilecek hava muhalefetine karşı tedbir aldıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Köylerimizin tüm yollarını kar nedeniyle kapanmaması için kışa hazırlık çalışmalarımızı tamamlandık. Araç parkımızda greyder, dozer, kar bıçaklı kamyon ve diğer ekipman araçlarımız olmak üzere toplam 36 iş makinemizi karla mücadeleye hazır hale getirdik. Buna bağlı olarak 80 personel görevlendirdik. Araçlarımızın gerekli kış bakımlarını tamamlayarak dinamik ve seri hareket edebilmelerini sağladık. Meydana gelebilecek olumsuz hava şartlarından dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına karla mücadele ekiplerimiz 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet verecek."

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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