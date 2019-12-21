Haberler » Spor » Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal'la yollarını ayırdı - Spor

Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal'la yollarını ayırdı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal'ın görevini sonlandırdı.

21.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:44
Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal'la yollarını ayırdı

TFF 2. Lig ekiplerinden Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal'ın görevini sonlandırdı.

Kırşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör Taner Öcal ve ekibinin görevinin sonlandırıldığı belirtildi.

Sezona Öcal yönetiminde başlayan Kırşehir Belediyespor, oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla ligin 6. sırasına yükselebilmişti.

Öte yandan, Kırşehir'in ekibinin, Bursaspor'un eski antrenörlerinden Mustafa Er ile anlaşmaya vardığı, Er'in takımın Antalya'daki kampına katılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler