Kırşehir Belediyespor, playoff yolunda Bodrum deplasmanında

Kırşehir Belediyespor takımı playoff yolunda Bodrum deplasmanına gitti.

Kırşehir Belediyespor takımı playoff yolunda Bodrum deplasmanına gitti.

Bodrum ilçe stadında oynanacak maça 3 puan parolası ile çıkacak olan Kırşehir Belediyespor takımı, geçen hafta kendi sahasında Karacabey Belediyespor ile önemli bir maça çıkmış ve bu maçı 2-1 kazanmıştı.

Kırşehir Belediyespor kulübü basın biriminden yapılan açıklamada, "Takımımız son 4 maçtır yenilmezliğinin yanı sıra 4 karşılaşma sonunda 10 puan aldı ve playoff yolunda yerini korudu"denildi.

2. Ligin önemli takımlarından olan ve galibiyet serisini sürdüren Bodrumspor takımından deplasmanda 3 puan hedefinde olan Kırşehir Belediyespor, rakibi karsına konsantre şekilde çıkacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı