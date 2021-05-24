Kırşehir Belediye Spor: 5-1
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Kırşehir Belediye Spor: 5-1

Kırşehir Belediye Spor: 5-1
Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan Oktar - Haberler | Spor

STAT: Sakarya AtatürkHAKEMLER : Alper Ulusoy (xx), İbrahim Bozbey (xx), İlker Takpak (xx), Emre Kargın (xx) SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Canberk Ömer (xx), Abdulaziz (xxx) (Dk.56 Caner xx), Nuri Fatih (xxx) (Dk.70 Oğuzhan xx), Muhammet Reis (xx) (Dk.88 Hasan Bilal), Ali Özgün (xxx) (Dk.

STAT: Sakarya Atatürk

HAKEMLER :  Alper Ulusoy (xx), İbrahim Bozbey (xx), İlker Takpak (xx), Emre Kargın (xx) 

SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Canberk Ömer (xx), Abdulaziz (xxx) (Dk.56 Caner xx), Nuri Fatih (xxx) (Dk.70 Oğuzhan xx), Muhammet Reis (xx) (Dk.88 Hasan Bilal), Ali Özgün (xxx) (Dk.56 Berk İsmail xxx), Hakan (xxx), Azad (xxx), Burak (xx), Çağrı (xx) (Dk.70 Mehmet xx), Ümit Yasin (xx) KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR: Ahmet Sabri (x) - Nuri Melih (xx), Üstün (x) (Dk.9 Ahmet xx), Serhat (x)(Dk.59 Furkan xx), Hakan (xx), Ali (x) (Dk.59 Erbay x), Mehmet (x), Oğuzhan (xx), Onur (xx), Volkan (x), Batuhan (x) (Dk.77 İsmail x) GOLLER: Dk.21 ve Dk.68 Nuri Fatih, Dk.45+2 Burak, Dk.86 Hakan, Dk.90+2 Berk İsmail (Sakaryaspor) - Dk.62 Volkan  (Kırşehir Belediye Spor) SARI KARTLAR: Ali Özgün, Hakan, Berk İsmail (Sakaryaspor) - Ali, Furkan, İsmail (Kırşehir Belediye Spor

Misli.com 2'nci Play-Off yarı final rövanş maçında Kırşehir Belediyespor'u evinde ağırlayan Sakaryaspor, karşılaşmadan 5-1 galip ayrılarak play-off finaline yükseldi. Stattaki taraftarlar nedeniyle maçın ikinci yarısı 30 dakika gecikmeli olarak başladı. Maçın hakemi, tribüne kaçak yollarla giren taraftarların çıkartılmasını bekledi, Sakaryaspor taraftarları stadı boşaltırken, Kırşehir Belediye Spor taraftarları maçın ertelenmesi için stattan çıkmayı reddetti. Hakem ve gözlemcilerin onayıyla maç tekrar başladı.21'nci dakikada Sakaryaspor'un tehlikeli atağı, Kırşehir Belediye Spor defansı tarafından faulle engellendi. Kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan frikik kullanan Nuri Fatih, topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 45'inci dakikada arka direğe doğru gönderilen köşe vuruşu, Burak Öksüz'ün kafa vuruşuyla ağlarla buluştu:  2-0. 62'nci dakikada derinlemesine ara pasla Sakaryaspor ceza sahasına giren Kırşehir Belediye Spor futbolcusu Volkan, topu ağlara gönderdi: 2-1. 68'inci dakikada derinlemesine pasla Kırşehir Belediye Spor ceza sahasına girerek kaleciyi geçen Berk İsmail'in pası Nuri Fatih gole çevirdi: 3-1. 86'ncı dakikada Berk İsmail'in pasını değerlendiren Hakan, ağları havalandırdı: 4-1. 90+2'de Sakaryaspor'un atağında Berk İsmail topu ağlarla buluşturdu:  5-1. 

Sakaryaspor, karşılaşmadan 5-1'lik üstünlükle ayrıldı. Sakaryaspor, play-off finalinde Kocaelispor ile karşılaşacak.  

 


- Sakarya
Kırşehir Belediye Spor: 5-1
Kırşehir Belediye Spor: 5-1
Kırşehir Belediye Spor: 5-1
Kırşehir Belediye Spor: 5-1
Kırşehir Belediye Spor: 5-1
Kırşehir Belediye Spor: 5-1
Kırşehir Belediye Spor: 5-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan Oktar

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