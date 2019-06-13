Kırsal mahallelerde arazi yolu ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Yenice Mahallesinde baraj yapımı esnasında oluşan ve hayvanların düşme tehlikesi olduğu çukuru kapatan ekipler ayrıca mahalle mezarlığına su temini için kanal çalışması da yaptı. Ekipler ayrıca Kale Mahallesindeki arazi yol çalışmasını tamamlayarak mahalle sakinlerinin yaylalarına geçişi için yolları uygun hale getirdi.

Kaynak: Bültenler