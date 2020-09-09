Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor

Mersin'de bakıma alınan sondaj gemisi Kanuni'nin, bakımlarının tamamlanmasının ardından, Akdeniz'e açılıp arama çalışmalarına katılması planlanıyor. Bakım sürecinde kırmızı beyaza boyanan Kanuni'ye, vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor
09.09.2020 08:23 | Son Güncelleme: 09.09.2020 10:46

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda gerçekleştirilen bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinde sona doğru geliniyor.

DIŞ GÖVDESİ KIRMIZI-BEYAZA BOYANDI

Bakım sürecinde dış gövdesi kırmızı-beyaza boyanan gemiye bölgede tatilini sürdüren vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Sahile gelerek geminin NATO Limanı'ndaki bakım ve güncelleme çalışmalarını izleyen vatandaşlar, Akdeniz'e açılıp arama çalışmalarına katılmasını da dört gözle bekliyor.

GENİŞ BİR EKİP GÖREV ALIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Geniş bir ekiple, Kanuni'nin bakım çalışmaları sürüyor.

2012 YILINDA ÜRETİLDİ

Güney Kore'de 2012 yılında Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Angela Merkel Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Evgar Ferhat Göçer Çağatay Ulusoy Nilperi Şahinkaya
Spor Metin Oktay Nihat Özdemir Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Çocuk Minibüs Antalya
Şu an buradasınız: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 10:46:35. #1.15#
title