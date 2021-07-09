Kırkpınar'ın minik pehlivanlarından İsmail'in hedefi, adaşı "Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban gibi olmak Açıklaması
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Kırkpınar'ın minik pehlivanlarından İsmail'in hedefi, adaşı "Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban gibi olmak Açıklaması

Kırkpınar'ın minik pehlivanlarından İsmail'in hedefi, adaşı 'Sarı Fırtına' lakaplı İsmail Balaban gibi olmak Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Spor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk defa kayıt yaptıran Yakup İsmail Çorakçı, başpehlivan İsmail Balaban'ı örnek alıyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk defa kayıt yaptıran Yakup İsmail Çorakçı, başpehlivan İsmail Balaban'ı örnek alıyor.

Tokat'tan Edirne'ye gelen 11 yaşındaki Yakup İsmail, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çayıra çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Minik-1 kategorisinde 29 kilogramla Kırkpınar'a kayıt yaptıran minik güreşçinin hayallerini, Kırkpınar başpehlivanlığı süslüyor.

Güreşleri çok sevdiğini, eskiden sadece televizyondan izlediği Kırkpınar'a katılma imkanı bulduğunu anlatan Yakup İsmail, "Buraya köyümden geldim, çok heyecanlıyım. İlk defa Kırkpınar'da güreş yapacağım. Çok iyi hazırlandım. Örnek aldığım bir başpehlivan var. İsmail Balaban. İnşallah onun gibi olurum." dedi.

Yaklaşık 6 aydır Kırkpınar'a hazırlandığını anlatan Yakup İsmail, moral ve motivasyonunun çok iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Yakup İsmail'in antrenörü Sabit Yetkin ise bu sene güreşçilerle güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Yakup İsmail'in çok çalışkan ve hırslı olduğunu vurgulayan Yetkin, "Zor koşullarda geldi köyden. Antrenmanlarda terinin son damlasına kadar çalıştığı için onu da getirdim. Çok heyecanlı, kendisinden büyük başarılar bekliyorum. İnşallah Kırkpınar'da bunu başaracak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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Kırkpınar'ın minik pehlivanlarından İsmail'in hedefi, adaşı "Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban gibi olmak Açıklaması - Haberler Spor
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