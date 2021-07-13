Kırkpınar başpehlivanlarından Feyzullah Aktürk, Lapseki'de törenle karşılandı
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Kırkpınar başpehlivanlarından Feyzullah Aktürk, Lapseki'de törenle karşılandı

Kırkpınar başpehlivanlarından Feyzullah Aktürk, Lapseki'de törenle karşılandı
Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Spor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 4'e kalarak başpehlivan olan Lapseki Belediyesinin lisanslı sporcusu Feyzullah Aktürk için karşılama töreni düzenlendi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 4'e kalarak başpehlivan olan Lapseki Belediyesinin lisanslı sporcusu Feyzullah Aktürk için karşılama töreni düzenlendi.

Edirne'den Çanakkale'nin Lapseki ilçesine gelen Aktürk ve antrenörü Halil Pulat, belediye binası önünde Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve ilçe halkı tarafından karşılandı.

Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, genç sporcuyu tebrik etti.

Aktürk'ün, Avrupa şampiyonluğunun ardından tarihi güreşlerde de üstün başarı elde ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Feyzullah bizleri bir kez daha gururlandırdı. Çanakkale'miz, başpehlivan Mahmut Keskin, Ülfettin Çekmece, Ali Hikmet Uysal ve Nail Kurt'un ardından uzun yıllar aradan sonra yeniden bir başpehlivana kavuştu. Bu gurur hepimizin. İnşallah sırtı yere gelmesin diyoruz. Kazasız belasız, sakatlık olmadan Çanakkale'ye, Lapseki'mize daha çok şampiyonluklar getirecektir. Başpehlivanımız Feyzullah Aktürk'e desteklerinden ötürü herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizler de kendisine elimizden gelen desteği göstererek daha nice başarıları ve zaferleri Çanakkale'mize ve Lapseki'mize kazandıracağından eminiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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