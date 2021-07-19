Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, babasının mezarını ziyaret etti
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Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, babasının mezarını ziyaret etti

Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, babasının mezarını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Spor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, kendisi gibi başpehlivan olan babası Recep Gürbüz'ün mezarını ziyaret etti.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, kendisi gibi başpehlivan olan babası Recep Gürbüz'ün mezarını ziyaret etti.

Gürbüz için babasının mezarının bulunduğu Antalya'nın Elmalı ilçesi girişindeki bir dinlenme tesisinin bahçesinde davul ve zurnalı karşılama töreni düzenlendi.

Araç konvoyuyla vatandaşları selamlayarak şehir turu atan Gürbüz'ü görebilmek için caddeleri ve sokakları dolduran Elmalı halkı da Gürbüz'e el sallayarak karşılık verdi.

Kendisini bekleyenleri selamlayan Gürbüz, sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektirdi.

Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, başpehlivanlığı Antalyalılara hediye ettiğini söyledi.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Gürbüz, "Memleketime altın kemerle geldiğim için çok mutluyum, gururluyum." dedi.

Bugünden itibaren Kırkpınar'a yeniden hazırlanmaya başlayacağını vurgulayan Gürbüz, ilçe turunun ardından babasının mezarını ziyaret edip dua etti.

Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, babasının mezarını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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