Kırklarelili Muaythai Sporcuları'ndan Kesimoğlu'na Ziyaret

Daha önce Türkiye çapında düzenlenen Muaythai Şampiyonalarına katılım gösteren ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupa Şampiyonası'ndan aldıkları önemli dereceler ile Kırklareli'ne dönen muaythai sporcuları, Kesimoğlu'na ve Kırklareli Belediye Başkanlığı'na müsabakalarda kendilerine vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Bu nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kesimoğlu, sporun ve sporcularınmaddi ve manevi olarak her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Kesimoğlu, ziyaretin sonunda çocuklara "Nutuk" hediye etti.