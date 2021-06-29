Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Vize ilçesinde mesire ve kamp alanı düzenleme projesi sona erdi.

Vize ilçesinde mesire ve kamp alanı düzenleme projesi sona erdi.

Vize Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde proje kapsamında düzenlemesi yapılan mesire ve kamp alanını törenle açıldı.

Törene, Kaymakam Elif Canan Tuncer, Belediye Başkanı Ercan Özalp, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Özalp konuşmasında, proje ile ilçeye güzel bir mesire ve kamp alanı kazandırdıklarını söyledi.

Projenin 557 bin 981 lira bütçe ile yürütüldüğünü ifade eden Özalp, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bölgenin doğa ve kültür turizmi alanında cazibe merkezi haline dönüştürülebilmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Özalp, "Yenileşmelerle birlikte projenin içerisinde doğal yaşam ile uyumlu bir kamp alanı ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirilmiştir. İşbirliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz projede Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha nice projeleri birlikte gerçekleştireceğimize inanıyor, güzel günler diliyorum." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Başkan Gerenli'ye ziyaret

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Lüleburgazspor Kulübü Başkanı Yılmaz Canpolat ile forma sponsoru Şenol İbiş'i makamında kabul etti.

Canpolat ziyarette, takım çalışmaları ve sezon hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Lüleburgazspor'u hak ettiği yere taşımak için mücadele ettiklerini ifade eden Canpolat, takımın yeni sezonlarda daha profesyonel liglerde görmeyi umut ettiklerini kaydetti.

Gerenli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek spora ve sporculara önem verdiklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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