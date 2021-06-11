Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Saadet Partisi Kırklareli İl Başkanı Mustafa Abdurrezzak hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Saadet Partisi Kırklareli İl Başkanı Mustafa Abdurrezzak hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Abdurrezzak bir parkta düzenlediği basın toplantısında, geçim sıkıntısının her geçen gün daha da büyüdüğünü söyledi.

Abdurrezzak, vatandaşların geçim dertlerinin umursanmadığını ileri sürerek, "İyi gün, kötü gün demeden vergi toplanan esnafımız ve topyekün insanımız zor günlerde yalnız kaldı. Vatandaşın derdiyle dertlenmeyi külfet görenler kendi itibarları uğruna milletimizin emeklerini israf ettiler. Milyonların geçim derdini görmezden geldiler ve maalesef inatla görmezden ve duymazdan gelmeye de devam ediyorlar." diye konuştu.

Pınarhisar ilçesine 112 Acil İstasyonu yapılıyor

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 112 Acil İstasyonu inşaatında incelemede bulundu.

Talay, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, ilçeye her alanda yeni yatırımlar kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

İstasyonu ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Talay, sağlık hizmetlerinin daha konforlu ve güvenli bir alanda gerçekleştirileceğini kaydetti.

İstasyonun kısa süre içinde tamamlanmasını hedeflediklerini dile getiren Talay, "112 acil istasyonumuzda çalışmalar hızla devam ediyor. 19 Evler Mahallesi'ndeki istasyonu inşasında çelik konstrüksiyon çalışmaları sona ermek üzere. Yakın zaman sonra inşası tamamlanıp faaliyete girecek olan istasyonumuz şimdiden Pınarhisar'ımıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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