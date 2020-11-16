Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi öldü
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Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi öldü

16.11.2020 13:01 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:01
Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi öldü

Kırklareli'nde evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak'taki apartmanın dördüncü katının balkonundan bir kişinin beton zemine düştüğünü görenler, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı Mehmet Bikeç, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bikeç, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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