Kırklareli'nde yasa dışı ekilen 975 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 975 kök haşhaş bitkisine el kondu.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 975 kök haşhaş bitkisine el kondu.
Bir ihbarı değerlendiren Babaeski İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pancarköy köyünde G.A'ya ait evin bahçesinde arama yaptı.
Bahçede yasa dışı ekilen haşhaş bitkisi ele geçiren ekipler, G.A'yı gözaltına aldı.
Bitkilere el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran