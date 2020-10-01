Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

01.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:24
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 447 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 315 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.C, O.Z. M.C. ile eşi S.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik İlham Aliyev Angela Merkel Muharrem İnce Meral Akşener
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Türkan Şoray Seren Serengil
Spor Babel Arda Turan Gökhan Gönül Robert Prosinecki Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Ankara İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 09:24:40. #1.14#
title