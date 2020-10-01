Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
01.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:24
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 447 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 315 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.C, O.Z. M.C. ile eşi S.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran