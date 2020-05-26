Kırklareli'nde sokak hayvanlarına mama desteği
Kırklareli'nde, sokak hayvanları için bazı noktalara mama bıraktı.
Kırklareli'nde, sokak hayvanları için bazı noktalara mama bıraktı.
Kırklareli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi'nce köylerde ve kırsal alanlarda beslenme odağı oluşturdu.
Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.
İl Özel İdaresi ekiplerinin, belediye sınırları dışında kalan köylerde ve kırsal alanlarda bulunan sokak hayvanları için mama bırakıldığı aktarılan açıklamada, hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılandığını kaydedildi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA