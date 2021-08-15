Kırklareli'nde orman yasağına uymayan 3 kişiye bin 281 lira ceza
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Kırklareli'nde orman yasağına uymayan 3 kişiye bin 281 lira ceza

Kırklareli'nde orman yasağına uymayan 3 kişiye bin 281 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ülkenin dört bir yanında yaşanan orman yangınların önlenmesi amacıyla Kırklareli'nde de 30 Temmuz'dan 31 Ağustos tarihine kadar uygulanacak olan ormanlara giriş yasağını ihlal eden 3 kişiye bin 281 lira cezai işlem uygulandı.

Ülkenin dört bir yanında yaşanan orman yangınların önlenmesi amacıyla Kırklareli'nde de 30 Temmuz'dan 31 Ağustos tarihine kadar uygulanacak olan ormanlara giriş yasağını ihlal eden 3 kişiye bin 281 lira cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Selvez Koyu mevkisinde piknik yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgede yapılan araştırmada 3 kişinin piknik yaptığını tespit eden ekipler Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine muhalefet suçundan kişi başı 427 lira olmak üzere toplamda bin 281 lira cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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