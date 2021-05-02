Kırklareli'nde meydan ve caddeler dezenfekte edildi
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Kırklareli'nde meydan ve caddeler dezenfekte edildi

Kırklareli'nde meydan ve caddeler dezenfekte edildi
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Belediyesi'nce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydan ve caddeler temizlenerek dezenfekte edildi.

Kırklareli Belediyesi'nce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydan ve caddeler temizlenerek dezenfekte edildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların normal günlerde yoğun olarak kullandığı Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere 100. Yıl Caddesi ve İstiklal Caddeleri'nde tazyikli su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Ayrıca ekipler kapalı pazar ve fuar alanı ile yer altı çöp konteynırlarını da dezenfekte çalışmasında bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecini çok iyi değerlendirdiklerini belirtti.

Kent genelinde temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Kesimoğlu, vatandaşların sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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