Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nin Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
VİZE (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesinde iki ayrı bölgede izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Meleşkoru Mağaraları ile Kurgula mevkilerinde yaptığı çalışmada, 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri