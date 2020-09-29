Kırklareli'de şiddetli sağanak etkili oldu

Kırklareli'nde aniden etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde aniden etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ile bazı dükkanların tentelerinin altında beklerken, kimileri de şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalıştı.

Cumhuriyet Meydanı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar kaldırım ve yollarda yürümekte güçlük çekti.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de birikinti olan yerlerde taşkın yaşanmaması amacıyla rögar kapaklarını açarak temizlik çalışması yaptı.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop