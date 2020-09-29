Kırklareli'de şiddetli sağanak etkili oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırklareli'de şiddetli sağanak etkili oldu

29.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:16
Kırklareli'de şiddetli sağanak etkili oldu

Kırklareli'nde aniden etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde aniden etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ile bazı dükkanların tentelerinin altında beklerken, kimileri de şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalıştı.

Cumhuriyet Meydanı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar kaldırım ve yollarda yürümekte güçlük çekti.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de birikinti olan yerlerde taşkın yaşanmaması amacıyla rögar kapaklarını açarak temizlik çalışması yaptı.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik İlham Aliyev Volkan Bozkır Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Mert Fırat Ali Sürmeli Aleyna Tilki
Spor Babel Erol Bulut Tamer Tuna Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Çocuk Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'de şiddetli sağanak etkili oldu - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 14:19:44. #1.15#
title