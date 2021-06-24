Kırka Boraks Spor Kulübü genel kurul toplantısı yaptı

Kırka Boraks Spor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısında kulüp başkanlığına yeniden Hasan Ali Uzun seçildi.

Kırka Boraks Spor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısında kulüp başkanlığına yeniden Hasan Ali Uzun seçildi.

Eti Maden Kırka Bor İşletmesi memur yemekhanesinde gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Engin Can yaptı. Kongrede, faaliyet ve hesap raporlarının okunmasını müteakip yönetim kurulu ibra edildi. Yapılan seçimlerin ardından yeni yönetim kurulu, Kırka Boraks Spor Kulübü Başkan Hasan Ali Uzun, Kırka Boraks Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Nihat Günaydın, Kırka Boraks Spor Kulübü Muhasibi Erkan Toprak, Kırka Boraks Spor Kulübü Genel Sekreter Ertan Aydoğdu, Kırka Boraks Spor Kulübü üyesi Hüseyin Erol'dan oluştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı