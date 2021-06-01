SPOR Kırıkkaleli milli sporcu Şahin, Balkan ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kırıkkaleli milli sporcu Şahin, Balkan ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorBurak CAN / KIRIKKALE, (DHA)- Bursa'da düzenlenen U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli koşusunda altın madalya kazanan Pelinsu Şahin, 12-13 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası ve...

Kırıkkaleli milli sporcu Şahin, Balkan ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)- Bursa'da düzenlenen U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli koşusunda altın madalya kazanan Pelinsu Şahin, 12-13 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası ve 15-18 Temmuz'da Estonya'nın Talin kentinde düzenlenecek U20 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kırıkkaleli milli sporcu Pelinsu Şahin, 12-13 Haziran'da İstanbul'da yapılacak Balkan Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

'İLK KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDUM'

Bursa'da düzenlenen U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli koşuda altın madalya kazanan Pelinsu Şahin, "Başpınar Stadyumu'nda haftanın yedi günü antrenman yapıyorum. Genellikle çift antrenman gerçekleştiriyoruz. Haftanın üç günü tempo antrenmanımız oluyor. Abdullah Yılmaz hocamızın eşliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uzun jok günlerimiz, ağır antrenmanlarımız oluyor. Takım arkadaşlarımızla antrenmanlar yapıyoruz, sağ olsunlar bize eşlik ediyorlar. 12-13 Haziran'da İstanbul'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli branşında ülkemizi temsil edeceğim. Sonrasında 15-18 Temmuz tarihleri arasında Estonya'nın Talin kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonasına katılacağım. Öncelikli hedefim Balkan Şampiyonası'nda şampiyon olmak, ikinci hedefim de Avrupa Şampiyonası'nda final koşmak. İlk kez Türkiye şampiyonu oldum. Daha öncesinde derecelerim vardı ama ikincilik ve üçüncülüktü. Şampiyon olmak güzel bir duygu, ülkemizi temsil etmek onur, gurur verici bir şey" dedi.

'KÜTAHYA'DA İLK İKİYE GİRMEYİ BAŞARIRSAM, BALKAN ŞAMPİYONASI'NDA ÜLKEMİ TEMSİL ETMEYE HAK KAZANACAĞIM'

U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 3'üncü olan ve kendisinden bir üst kategoride yarışan 17 yaşındaki Melisa Tasa, "Bursa U20 Türkiye Şampiyonasında 3'üncü olarak kürsüye çıkmaya hak kazandım. 2-4 Temmuz'da Kütahya'da kendi yaşıtlarımın U18 Türkiye Şampiyonası yapılacak. U20'de iki yaş büyüklerimle yarıştım. 2-4 Temmuz'da yapılacak yarışta ilk ikiye girmeyi başarırsam milli takıma girmeye, Balkan Şampiyonası'nda da ülkemi temsil etmeye hak kazanacağım" diye konuştu.

ANTRENÖR ABDULLAH YILMAZ: BAŞARI KOLAY GELMİYOR

U20 Türkiye Şampiyonası'na Kırıkkale'den 12 sporcu ile katılım gerçekleştirdiklerini söyleyen Antrenör Abdullah Yılmaz, "2 sporcunun hem Pelinsu Şahin hem de Melisa Tasa kürsü yaptılar. Başarı kolay gelmiyor. Biraz emek harcamak gerekiyor. Sabrettik, iki madalya ile ilimize, şehrimize döndük" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı