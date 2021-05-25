Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yaralı askeri ziyaret etti

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 11 Mayıs'ta yaralanan Uzman Onbaşı Bekir Gençtürk'ü ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 11 Mayıs'ta yaralanan Uzman Onbaşı Bekir Gençtürk'ü ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler, Gençtürk'ü Bahçelievler Mahallesi'ndeki babaevinde ziyaret etti.

Gençtürk'ün sağlık durumu hakkında bilgi alan Sezer, "Vatanseverliğin yaşayan abideleri olarak sizlere olan şükran duygularımızı sunmak, bizim en önemli vazifemizdir. Kutsal vatan toprakları uğruna şehadet mertebesine erişen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen