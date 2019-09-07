Kırıkkale düğünde silahlar ateşlenince kavga çıktı 5 yaralı

07.09.2019 12:06

Düğünde silahlar ateşlenince kavga çıktı 5 yaralı

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde düzenlenen düğünde tabanca ile havaya ateş açılması nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Köy meydanında dün akşam yapılan düğünde iddiaya göre kimliği belirsiz 3 kişi tabanca ile havaya ateş açtı. Düğünde bulunanlar, silahların ateşlenmesi üzerine korkarak bu duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda İ.B, E.Ö, A.D, Y.K. ve M.U. çeşitli yerlerinden yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, olaya karışan ve tabanca ile havaya ateş açtığı belirlenen 3 kişiyi, Çullu köyü yakınlarında gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA