Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 8,79 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri
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