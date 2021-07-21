Son dakika haberi: Kırıkkale'de MKE arazinde yangın
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Son dakika haberi: Kırıkkale'de MKE arazinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kırıkkale'de MKE arazinde yangın Kırıkkale'de Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na ait boş bir arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de MKE arazinde yangın

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na ait boş bir arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na ait boş bir arazide kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler, arazideki çam ağaçlarına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangını kontrol altına aldı. Daha sonra soğutma çalışmaları yapıldı. Ekipler, çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangında çam ağaçları zarar gördü.

Son dakika haberi: Kırıkkale'de MKE arazinde yangın
Son dakika haberi: Kırıkkale'de MKE arazinde yangın
Son dakika haberi: Kırıkkale'de MKE arazinde yangın
Son dakika haberi: Kırıkkale'de MKE arazinde yangın
Son dakika haberi: Kırıkkale'de MKE arazinde yangın
Son dakika haberi: Kırıkkale'de MKE arazinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

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