Kırıkkale'de başına "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı

15.09.2019 20:18

Kırıkkale'de kafede oturduğu sırada başına "yorgun mermi" isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda bir kafede oturan Mesut A'nın (35) başına yorgun mermi isabet etti.

Mesut A'nın yere yığıldığını gören arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mesut A'yı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı.

Kaynak: AA