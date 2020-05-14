Kırıkkale'de ağaca çarpan yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı
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Kırıkkale'de ağaca çarpan yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan yolcu minibüsünün refüjdeki ağaca çarparak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de ağaca çarpan yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı
14.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:27

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan yolcu minibüsünün refüjdeki ağaca çarparak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri- Ankara yolu üzerindeki Keskin girişinde meydana geldi. Kırıkkale'den Keskin'e yolcu taşıyan Hıdır Kaymaz yönetimindeki 71 K 991 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarparak, devrildi. Kazada, sürücü Hıdır Kaymaz ile minibüste bulunan Hüseyin D., Mehmet D., Şerafettin B., Duran U., Niyazi E. ve Şuayip K. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun Kırıkkale yönü, aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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