Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da Gazişehir Gaziantep maçı heyecanı

20.09.2019 11:48

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak olmanın heyecanı yaşanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda BAL ekiplerinden Çubukspor'u 3-1'le, 2. eleme turunda ise 3. Lig ekibi Çankaya'yı 4-1'le geçen Kırıkkale Büyük Anadoluspor, 3. eleme turunda karşılaşacağı Süper Lig ekibi Gazişehir Gaziantep karşısında da galip gelerek tur atlamak istiyor.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, hafta sonu ligde Karadeniz Ereğli ve 26 Eylül Perşembe günü kupada Gazişehir Gaziantep'le oynanacağı maçların hazırlıklarını Bahşılı Stadı'nda sürdürüyor.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor Teknik Direktörü Hasan Basri Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk iki turu antrenmanlardan taviz vermeden kazasız belasız geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Takımı oyunsal anlamda daha ileriye taşımayı amaçladıkları ifade eden Kara, şunları aktardı:

"İlk iki turda Çubuk ve Çankaya maçlarında hem keyifli bir oyun vardı hem de güzel skorlar aldık. 3. turda da Gazişehir Gaziantep'le oynayacağız. Onlara da hem ligde hem kupada başarılar dileriz. Gazişehir Gaziantep karşısında sahada keyif almak istiyoruz ve keyif veren bir futbol oynamak istiyoruz. İnşallah hem sahada hem de canlı yayında takip edenlere keyifli bir futbol izletmek için gayret edeceğiz. Tek derdimiz budur." diye konuştu.

Kara, Gazişehir Gaziantep'in Süper Lig ekibi, Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un ise BAL ekibi olduğuna dikkati çekerek, herkesin her zaman bir hedefinin olduğunu dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunu geçtikleri takdirde şehre güzel şeyler yaşatacaklarını aktaran Kara, "Şehrimize uzun bir aradan sonra Süper Lig takımının gelmesi çok güzel olacak. Şehrimiz, canlı canlı bir Süper Lig takımı izleyecek. Bizim için bu iş keyif oldu. Keyfini de yaşamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Uğur Kütük de sezon başından beri hazırlıklarının çok iyi gittiğini anlatarak, yeni ekip oluşturduklarını söyledi.

Kırıkkale'nin güzel bir futbol şehri olduğunu ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u layık olduğu yerlere çıkarmak için gayret ettiklerini dile getiren Kütük, şunları kaydetti:

"Kupada ilk iki turda güzel eşleşmemiz oldu ve tur atladık. BAL ekiplerine hem maddi hem keyif anlamında Ziraat Türkiye Kupası çok güzel şeyler katıyor. 3. eleme turunda da Gazişehir Gaziantep'le eşleştik. Bizim için keyifli maç ve genç arkadaşlarımız için güzel bir deneyim olacak. Kırıkkale için uzun süreden sonra Süper Lig takımını buraya getirmek heyecan verici olacak. Kupada Gazişehir Gaziantep'le eşleşmek bizim için büyük bir gurur ve onurdur. İnşallah güzel ve keyifli bir maç olacak."

Kaynak: AA