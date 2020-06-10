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Kınık, Tarım Organize İhtisas Sanayi Bölgesine kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kınık ziyaretinde ilçeye müjdesini verdiği Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşu için çalışmalar devam ediyor.

Kınık, Tarım Organize İhtisas Sanayi Bölgesine kavuşuyor
10.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kınık ziyaretinde ilçeye müjdesini verdiği Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşu için çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Enver Olgunsoy, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper Kınık Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Fedai Avcı ile birlikte Kınık Tarım İhtisas Organize Bölgesinin kurulacağı alan üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Kınık Belediyesi Sosyal Tesislerine geçilerek, burada proje masaya yatırıldı.

Karşılıklı görüş alış verişi sonrası şu kararlar alındı: Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Aromatik Bitkiler üzerine kurulması, bununla ilgili olarak bu sektördeki yatırımcılar ile toplantı yapılması, EBSO temsilcisi Enver Olgunsoy'un verdiği Kınık Tarıma Dayalı Organize İhtisas Bölgesine yatırım yapmaya hazır olan 9 firma ve diğer firma temsilcilerine sunum toplantısı yapılıp yatırımcıların da davet edilmesi, örtü altında üretilmesi muhtemel tıbbi ve aromatik ürünler ile tohum ve fidecilik konusunda araştırmalar yapılması, ülkemizde çoğunlukla doğada yaygın bir şekilde üretimi yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin katma değer ürün haline getirecek sanayi kümelenmesinin bu projede sağlanması, sadece proje alanında değil Kınık, Bergama, Dikili başta olmak üzere İzmir ve ege bölgesinde çiftçiye sözleşmeli şekilde üretim yaptırılması ve bu ürünlerin Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde katma değerli ürüne dönüştürülmesi için yatırım ortamı oluşturulması, tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayi başta olmak üzere kimya ve kozmetik sektöründe sorunsuz kullanılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında eş güdümlü çalışma ortamının oluşturulmasının önemi, sahanın projenin uygulanmasına yönelik uygun olmakla birlikte ova niteliği olması sebebiyle projenin tarımsal entegre proje olduğunun vurgulanması, sahanın tarım toprağı niteliği ile ilgili Tarım İl Müdürlüğü ve gerekirse Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile görüşülmesi, içerisinden geçen dere ve sulama kanalları ile ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü ile görüşülmesi, planlarda sahadan geçen demiryolu projesi ile ilgili Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve TCDD Genel Müdürlüğü ile görüşülmesi.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz 2014 yılından beri ilçemizi daha yaşanır bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Şubat tarihinde ilçemizi ziyareti sırasında verdiği müjdelerden biri olan Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçmesi için ilk çalışmalar Tarım Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından başlatılmıştı. Bugün de Tarım Organize İhtisas Bölgelerinin paydaş kuruluşları ile bir toplantı yaptık."dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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