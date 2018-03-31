Kimse 'Suçlu Sebze Halindedir' Demiyor Ama Bir Yanlışlık Var"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bundan sonra eğer biz arzı talebe göre yaparsak ve sözleşmeli aile işletmeciliğini ortaya koyarsak yani biz ne satın alacağız ve çiftçi kardeşlerimiz ürünü ortaya koyduğu zaman kim satın alacak, hepsini alacak mı, bunları ortaya koyduğumuzda emin olun Türkiye'nin geleceğinin çok parlak olduğunu görüyorum." dedi.

Fakıbaba, Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneğini ziyaret ederek, komisyoncularla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Fakıbaba, sebze meyve fiyatlarının tarla ve rafta farklı olduğu yönde eleştiriler olduğunu anımsatarak, "Suçluyu bulmak için araştırma yapılması gerekiyor. Hiç kimse 'suçlu sebze halindedir' demiyor ama takdir edersiniz ki bir yanlışlık var. Bu yanlışlığı bulmak da hepimizin görevi ama hiçbir zaman, 'sebze pazarında bu yükseliyor, esnaf arkadaşlarımız şöyle, böyle kazanıyor' diye kimse söylemiyor. Bu konuda mutlaka bir araştırma yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Fakıbaba, talebin daha fazla olması için arzın tüketicinin bütçesine uygun gerektiğini bildirdi.

"Hayvancılıkla uğraşan insan gübrenin kokusuna bile özlüyor"

Gıda, tarım ve hayvancılığın diğer üretimlerden farklı olduğunu aktaran Fakıbaba, şöyle devam etti:

"İnsanlar makine, araba veya başka teknik araçlar üretebilir ama gıda, tarım ve hayvancılık farklı bir olay. Bu bir zevk, hobi olayı. Bu, yıllardan beri gelen bir alışkanlık. Hayvancılıkla uğraşan insan, gübrenin kokusuna bile bir özlem duyuyor, hayvanı içten seviyor. Zarar etse bile elindeki hayvanı bırakmıyor. Sizin yapmış olduğunuz iş sadece ekonomik olarak bir gelir elde etmek değil. Aynı zamanda baba, ata mesleğini devam ettirmek ve bu işi zevkle yaparak çocuk çocuğunuza kazandığınız helal parayı yedirmektir. Bu bağlamda ben sizleri yürekten kutluyorum. Biz destekler olarak elimizden geldiği kadar çok samimi bir şekilde, 'acaba çiftçi ve üretici kardeşlerimize ne yapabiliriz, ne edebiliriz' diye arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz."

Fakıbaba, tarımın önünün çok açık olduğunu, bu alanda yarının bugünden daha iyi olacağına inandığını söyledi.

Bakan olmadan önce hava durumuna hiç bakmadığını ancak bu göreve geldikten sonra havanın kendisine çok güzel gelmediğini vurgulayan Fakıbaba, "Keşke yağışlı bir hava olsaydı ne kadar güzel olurdu." dediğini aktardı.

Fakıbaba, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim için güzel olan şey yağışlı hava olması. Bir insanlar çok iyi kazanıyor, öbür yıl kazanamıyor. Bu bir yerde de çiftçiyi heyecanlandıran şey, istemediği bir şey de olsa bu heyecanla yıllardır devam edip gidiyor. Bundan sonra eğer biz arzı talebe göre yaparsak ve sözleşmeli aile işletmeciliğini ortaya koyarsak, yani biz ne satın alacağız ve çiftçi kardeşlerimiz ürünü ortaya koyduğu zaman kim satın alacak, hepsini alacak mı, bunları ortaya koyduğumuzda emin olun Türkiye'nin geleceğinin çok parlak olduğunu görüyorum çünkü sizler çalışkan ve üretken insanlarsınız."

Bakan Fakıbaba, daha sonra hal komisyoncularının sorunlarını dinledi.