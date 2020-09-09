KİMDER'den Erol Mütercimler'e tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KİMDER'den Erol Mütercimler'e tepki

Kahta İmam Hatip Lisesi Mezunları (KİMDER) Başkanı Osman Dündar, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler'e tepki gösterdi.

KİMDER'den Erol Mütercimler'e tepki
09.09.2020 15:07 | Son Güncelleme: 09.09.2020 15:10

Kahta İmam Hatip Lisesi Mezunları (KİMDER) Başkanı Osman Dündar, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler'e tepki gösterdi.

Dündar, açıklamasında, Mütercimler'in imam hatipler hakkında haddini aşan ithamlarını asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Dündar, "Kullandığı dil, üslup ve söylem asla kabul edilemez. Son yaptığı açıklamalarda yanlış anlaşıldığını söylese de bunun gerçeği yansıtmadığını, 'Çamur at izi kalsın' politikası güdülerek kirli bir söylem olduğunu çok iyi biliyoruz. Kimsenin ülkenin güzide okullarına dil uzatmasına ve iftira atmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Seki Demet Şener Metin Özülkü Tuna Kiremitçi
Spor Can Bartu Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: KİMDER'den Erol Mütercimler'e tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 15:15:52. #1.14#
title