Kim olduğu ortaya çıktı Sosyetede herkes, Allan Hakko'nun yeni sevgilisinin kim olduğunu merak ediyordu.

Allan Hakko, 2010 yılında nikah masasına oturduğu, oğlu Benjamin Ali'nin annesi Azer Polat'tan 2015'te boşanmıştı. 2017'de de Jenn Gunter ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu ilişkisi biter bitmez Burcu Esmersoy ile yeni bir maceraya yelken açmış, ama haziran sonunda ünlü sunucudan sürpriz şekilde ayrılmıştı. Hakko, geçtiğimiz hafta Bebek'te sarışın bir güzelle baş başa yemek yemişti. Sosyetede herkes, Allan Hakko'nun yeni sevgilisinin kim olduğunu merak ediyordu. Posta gazetesinin haberine göre; gizemli güzelin adı Fidan Martinovic. Mesleği ise mankenlik. Anne-babası Makendonyalı, kendisi İstanbul doğumlu. Birçok uluslararası markanın defilelerinde podyuma çıktı.





Kaynak: Snob Magazin