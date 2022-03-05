Kim Min-Jae'nin devamı geldi! Bir Güney Koreli oyuncu daha Fenerbahçe'de - Haberler

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Kim Min-Jae'nin devamı geldi! Bir Güney Koreli oyuncu daha Fenerbahçe'de

Haberler.com - Spor
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Sezon başında transfer edilen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin devamı geldi. Güney Kore transfer pazarına açılan Fenerbahçe'nin, genç orta saha Jin-ho Jo'yu kadrosuna kattı. Jin-ho Jo'nun İstanbul'da olduğu öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Sarı-Lacivertliler, orta sahaya genç bir oyuncu transfer etti. Sabah'ın Güney Kore basınından aktardığı habere göre Kim Min-Jae'nin ardından bir Koreli oyuncu daha Fenerbahçe forması giyecek.

Kim Min-Jae'nin devamı geliyor! Fenerbahçe bir Güney Koreli daha aldı

18 YAŞINDA ORTA SAHA

Fenerbahçe, 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Jin-ho Jo'yu Jeonbuk takımından transfer etti. Genç futbolcunun bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye katıldığı öğrenildi.

Kim Min-Jae'nin devamı geliyor! Fenerbahçe bir Güney Koreli daha aldı

Haberler.com - Spor

Kim Min-Jae, Fenerbahçe, Güney Kore, Ali Koç, Spor, Haberler

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