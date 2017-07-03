Kilis'ten yapılan top atışlarının ardından PYD mevzilerinden alevler yükseliyor



KİLİS - Kilis'teki, sınır birliklerine konuşlu bulunan fırtına obüs topları ve çok namlulu roket atarile vurulan PYD mevzilerinden alevler yükseliyor.

Bugün akşam saatlerinde Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, sınır birliklerinde konuşlu bulunan Fırtına Obüs topları ile ÇNRA tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesindeki PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile PYD mevzilerine 40'a yakın atış gerçekleştirdi. Atılan top mermileri PYD-YPG mevzilerini tam isabetle vurdu. Mevzilerdeki araç ve tankların vurulması sonucu yükselen alevler Kilis kent merkezinden görüldü.