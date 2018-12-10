Kilis'te Yoğun Sis

- Kent merkezi ve Musebayli ilçesinden detaylar

Araçların siste ilerlemesi Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde de yoğun sis etkili oluyor.

Özellikle Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebiliyor.

Yetkililer, sürücülerin yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.