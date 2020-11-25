Kilis'te trafik kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'te trafik kazası: 1 ölü

25.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:15
Kilis'te trafik kazası: 1 ölü

Kilis'te, balık yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kilis'te, balık yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erdal Görkem (50) yönetimindeki 33 CUE 32 plakalı Mercedes marka tır, Kilis-İslahiye karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü Erdal Görkmen olay yerinde hayatını kaybetti. Bir süre trafiğe kapanan yol, tır ve yere saçılan balıkların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.Jandarma kazayla ilgili incelemeye başladı. - KİLİS

Bunlar da ilginizi çekebilir

Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi
Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi
Bir kent diken üstünde! Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu
Bir kent diken üstünde! Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Kilis'te trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika | Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika | Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü
Rize'de trafik kazası: 1 ölü
Rize'de trafik kazası: 1 ölü
Son dakika: Bozdoğan'da trafik kazası: 1 ölü
Son dakika: Bozdoğan'da trafik kazası: 1 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Enes Batur Sinan Akçıl Bülent Ersoy
Spor Falcao Ozan Tufan Deniz Türüç Gökhan Gönül Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk İstifa Aralık Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te trafik kazası: 1 ölü - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 16:50:29. #1.14#
title