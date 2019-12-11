Kilis'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları

11.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:30

Kilis'te, 6 ayrı operasyonda 6 bin sentetik uyuşturucu hap, 753 paket sigara, 41 şişe içki, 44 paket puro ile 14 paket çay ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, M.S'nin Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, Suriye'den Türkiye'ye getirildiği belirlenen 6 bin sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent merkezinde faaliyet gösteren 5 iş yerine baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 753 paket sigara, 41 şişe içki, 44 paket puro ile 14 paket çay ele geçirildi.

Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA