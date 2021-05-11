KİLİS'TE, FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN KONVOY DÜZENLENDİ
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KİLİS'TE, FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN KONVOY DÜZENLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle sivil toplum platformları ve vatandaşlar tarafından destek konvoyu düzenlendi.

KİLİS'te, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle sivil toplum platformları ve vatandaşlar tarafından destek konvoyu düzenlendi.

Gece saatlerinde Yeni Beşevler Mahallesi'nde toplanan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle İsrail aleyhine sloganlar atarak, araçlarla konvoy yaptı. Bayrak ve dövizlerle sık sık tekbir seslerinin yükseldiği alanda bulunan kalabalığa seslenen Kilis Sivil Platformu üyesi Bekir Şen, İsrail'in mukaddes mekanlara saldırdığını ifade ederek, ? Teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Ziyanda olan bu asırda, başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail'in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Herkes sussa da, Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlerine yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz dedi.

KİLİS'te, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle sivil toplum platformları ve vatandaşlar tarafından destek konvoyu düzenlendi.

Gece saatlerinde Yeni Beşevler Mahallesi'nde toplanan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle İsrail aleyhine sloganlar atarak, araçlarla konvoy yaptı. Bayrak ve dövizlerle sık sık tekbir seslerinin yükseldiği alanda bulunan kalabalığa seslenen Kilis Sivil Platformu üyesi Bekir Şen, İsrail'in mukaddes mekanlara saldırdığını ifade ederek, ? Teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Ziyanda olan bu asırda, başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail'in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Herkes sussa da, Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlerine yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz dedi.

KİLİS'TE, FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN KONVOY DÜZENLENDİ
KİLİS'TE, FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN KONVOY DÜZENLENDİ
KİLİS'TE, FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN KONVOY DÜZENLENDİ
KİLİS'TE, FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN KONVOY DÜZENLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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