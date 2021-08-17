Kilis'te Antep fıstığı hasadı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis'te Antep fıstığı hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Ekonomi

Kilis'te Antep fıstığı hasadı başladı Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığının hasadı başlarken, yaşanan kuralık nedeniyle fıstık hasadında bu yıl rekolte düşük olduğu bildirildi.

Kilis'te Antep fıstığı hasadı başladı

KİLİS - Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığının hasadı başlarken, yaşanan kuralık nedeniyle fıstık hasadında bu yıl rekolte düşük olduğu bildirildi.

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Kilis'te de başlandı. Kilis'te fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmış fıstıkları topluyor. İlginç görüntülerin oluştuğu hasadın bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Fıstık üretiminde Kilis, Türkiye'de 6'ıncı sırada bulunan kentte, 70 bin dekar alanda, üretim yapılıyor. 5 bin ton ürün elde ediliyor. Kilis Çiftçi Mallarını Korumu Meclisi Başkanı Mehmet Kara, Antep fıstığının hasadı başladığını ifade ederek, "Fıstıkta bu yıl kuraklık olmasına rağmen fiyatlar iyidir. Sualtı dediğimiz fıstık 20-21 TL, kavlak fıstık, 55-65 TL arasında, fıstık içi ise 150-180 TL arasında değişiyor. Rekolte çok düşük, Kilis genelinde rekolte düşük. Önümüzdeki yılın karagözünde de sıkıntı var, seneye de fıstık az olur" dedi.

Fıstık üreticisi İrfan Dönmez, Organik fıstık ürettiklerini ifade ederek, "Gübreyi de hayvan gübresi kullanıyorum. 4-5 kez ilaç atmama rağmen, istediğimiz ürünü alamadık. Kuraklık olduğu için yeteri yağış olmadı. Bu nedenle yeteri kadar yağış olmadığı için rekolte de düştü" ifadesini kullandı.

Kilis'te Antep fıstığı hasadı başladı
Kilis'te Antep fıstığı hasadı başladı
Kilis'te Antep fıstığı hasadı başladı
Kilis'te Antep fıstığı hasadı başladı
Kilis'te Antep fıstığı hasadı başladı
Kilis'te Antep fıstığı hasadı başladı
Kilis'te Antep fıstığı hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

Pandemi hayatını değiştirdi! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor
Pandemi hayatını değiştirdi! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor
ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el araba piyasasını etkilemedi
ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el araba piyasasını etkilemedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mehmet Şimşek Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Fatih Terim Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilis'te Antep fıstığı hasadı başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.08.2021 12:24:59. #1.13#

title