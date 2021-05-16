- Kilis'te tatlıların imparatoru Kilit katmeri pandemide de vazgeçilmezliğini korudu
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- Kilis'te tatlıların imparatoru Kilit katmeri pandemide de vazgeçilmezliğini korudu

İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ - Haberler | Ekonomi

- Kilis'te tatlıların imparatoru Kilit katmeri pandemide de vazgeçilmezliğini korudu Kilis'te tatlıların imparatoru olarak bilinen tescilli Kilis katmeri, tam kapanma dönemi nedeniyle evleri servis ediliyor.

- Kilis'te tatlıların imparatoru Kilit katmeri pandemide de vazgeçilmezliğini korudu

KİLİS - Kilis'te tatlıların imparatoru olarak bilinen tescilli Kilis katmeri, tam kapanma dönemi nedeniyle evleri servis ediliyor.

Kilis'te tatlıların imparatoru olarak da adlandırılan Kilis katmeri, çok tüketilen tatlar arasında yer alıyor. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Kilis katmeri, ince hamuru bol kaymak ve Antep fıstığı ile buluşturuyor.

Katmer Ustası Uğur Bekan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlere servis yaptıklarını ifade ederek, " Pandemi nedeniyle evlere servis yapıyoruz. Bir an önce bu koronavirüs biterse işlerimiz normale dönecek. İşyerinde tatlı yenmesinin yasak olması nedeniyle paket servis yapıyoruz" dedi.

Kilis katmerinin porsiyonu 15 TL'den satışa sunuluyor.

- Kilis'te tatlıların imparatoru Kilit katmeri pandemide de vazgeçilmezliğini korudu
- Kilis'te tatlıların imparatoru Kilit katmeri pandemide de vazgeçilmezliğini korudu
- Kilis'te tatlıların imparatoru Kilit katmeri pandemide de vazgeçilmezliğini korudu
- Kilis'te tatlıların imparatoru Kilit katmeri pandemide de vazgeçilmezliğini korudu
- Kilis'te tatlıların imparatoru Kilit katmeri pandemide de vazgeçilmezliğini korudu
- Kilis'te tatlıların imparatoru Kilit katmeri pandemide de vazgeçilmezliğini korudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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