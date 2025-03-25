Kilim Mobilya boykot mu? Kilim Mobilya neden boykot ediliyor?

Son günlerde sosyal medya platformlarında "Kilim Mobilya boykot ediliyor mu?" sorusu sıkça gündeme gelmeye başladı. Kullanıcılar, özellikle X (Twitter), Instagram ve Facebook gibi mecralarda markayla ilgili çok sayıda paylaşım yaparken, bu durum geniş bir kitlenin dikkatini çekti. Peki, Kilim Mobilya gerçekten boykot ediliyor mu? Boykot çağrılarının nedeni ne? İşte, merak edilen detaylar…

KİLİM BOYKOT MU, NEDEN?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı boykot listesinde Kilim Mobilya da yer aldı. Bu açıklamanın ardından markaya karşı sosyal medya üzerinden tepkiler ve çağrılar gelmeye başladı. Ancak, Kilim Mobilya tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kilim Mobilya neden boykot ediliyor

1976 yılında Kayseri'de kurulan ve yerli üretim yapan bir marka olan Kilim Mobilya'nın, İsrail bağlantılı firmalarla doğrudan bir ilişkisi olmadığı da çeşitli kaynaklarda ifade ediliyor. Buna rağmen, siyasi duruşlar ve toplumsal hassasiyetler nedeniyle firmanın adı boykot listelerinde geçmeye devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşma sırasında, "Kilim Mobilya diye bir şey varmış, parayı sizden kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya'yı evinize sokmayın." ifadelerini kullanarak, Kilim Mobilya için boykot çağrısında bulundu.