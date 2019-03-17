Kılıçdaroğlu: "Ülkücülüğün de Milliyetçiliğin de Ne Olduğunu İyi Bilirim

Kılıçdaroğlu: "Şimdi zam gelmesin diye frene basmış durumdalar. Zamların arkası gelecek"

CHP ve İYİ Parti'den ortak miting

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

"Ülkücülüğün milliyetçiliğin ne olduğunu bilirim"

"0 gümrükle versene elektriği çiftçiye, versene doğal gazı, ilacı vergisiz versene bakalım nasıl kazanıyor."

"Ülkücülüğün de milliyetçiliğin de ne olduğunu iyi bilirim

"Dünyada hiçbir ülke yoktur ki silah fabrikasını başka bir ülkeye peşkeş çeksin"

İP Genel Başkanı Akşener:

"5 milyon oy almış bir partiye sözde diyemezsin"

BALIKESİR - Millet İttifakı Balıkesir'de ortak miting düzenledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'in sırayla konuştuğu mitingte her iki lider iktidarı eleştirdi.

Millet İttifakı paydaşları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda ortak miting düzenledi. Platforma beraber çıkan iki lider Balıkesirlileri selamladı. Kalabalık topluluğa ilk olarak hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kuvayi Milliye Meydanı'ndayız. Bir ülkenin kaderini değiştiren Kuvayi Milliyecilerin adının verildiği meydandayız. Kuvayi Milliye demek bir ülkenin geleceğini o ülkenin halkının belirlemesi demektir. Kuvayi Milliye demek 7 düvele karşı aslanlar gibi mücadele etmek demektir. Balıkesir'in kendine özgü koşulları var, görkemli bir tarihi var. Tarım, eğitim, sanayi, insan kaynakları açısından bir merkezdir. Aslında cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Güneşimiz, denizimiz, ovalarımız var. Peki biz sorunları nasıl aşacağız? Demokratik yollarla aşacağız. Demokrasi bize hangi hakları veriyorsa, şikayetimizi sandıkta dile getireceğiz. Çocuklarımız için, çiftçimiz, sanayicimiz için yapıyoruz bunu. Bereketli topraklarda huzur içinde yaşasın diye mücadele ediyoruz. Tarım ülkesi olan Türkiye, tarımın başkentlerden birisi Balıkesir. Bitti diyorlar. 17 yıldır tek başına iktidar olan, onu iktidar yapan kardeşlerime sesleniyorum. Parlamentoda çoğunluğumuz olsun, eyvallah. İstediğimizi müsteşar, istediğimizi vali yapalım. 82 milyondan vergi topladılar, fabrikaları özelleştirdiler, 70 milyar dolar oradan aldılar. Şimdi AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum. 17 yıl vergi tamam, özelleştirme tamam, borçlanma tamam. 17 yıl sonra bu insanları soğan, patates kuyruğuna mahkum ettiler. Milletin aklı ile alay ediyorlar. Adına da varlık kuyruğu dediler. En bereketli topraklarda tarımı bitirdiler, çiftçi perişan. Dışarıdan daha ucuza getirdim dediler, hayır daha pahalıya getirdiler. Yunanistan'dan pamuk ithal ettiler. 113 milyon dolarlık pamuk. 15 milyon dolarlık tütün. Yunanistan çiftçisi zengin oldu. Her şeyi ile dışarıya mahkum ettiler. 200 bin ton patates gelecek şimdi sıfır gümrükle. Elektriği, doğalgazı versene. Bizim dedelerimiz pamuk sattılar, incir, üzüm ihraç ettiler. Karşılığında fabrikalar kurdular. Şimdi bu fabrikaları satıyoruz, yerine patates domates alıyoruz" dedi.

Ülkücülere seslendi

Kılıçdaroğlu, kardeşlerim diyerek ülkücülere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Ülkücülüğün milliyetçiliğin ne olduğunu bilirim. Milliyetçilik vatanda, bayrak severliktir. Hiç kimsenin önünde diz çökmemektir. Milliyetçilik 'Çanakkale Geçilmez' demektir. Hiç bir milliyetçinin eli AK Parti'nin olduğu yuvarlağa 'Evet' oyu basamaz. Ben bu ülkenin kum tanesini kimseye emanet etmiyorum. Bu ülke için canımızı veririz. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl mücadele edildi. Elde tank palet fabrikası kaldı. Ülkücü kardeşime sesleniyorum. Dünyada bir ülke gösterin, hiç bir devlet yoktur ki kendi silah fabrikasını yabancı orduya peşkeş çeksin. O silah fabrikasını satanların sözcülüğünü yapanlar milliyetçi olamazlar. Bay Kemal olmak için namuslu, yürekli adam olmak lazım. Bay Kemal olmak için kul hakkı yememek lazım. Tank palet fabrikası niye satıldı, Katar uçağı niye bedava verildi? Bu ülkenin temelinde şehit kanı var, gözyaşları var. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları lobilerin olduğu yerde çizilmemiştir. Bu ülke sıradan bir ülke değildir" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle tamamladı: "İzmir'de bir köye gittik. Hayvancılıkla geçiniyorlar. Vatandaşlarla sohbet ediyorum. Vatandaş 'Bir buzağı vereceğim, 3 ay beslesinler, onlara vereceğim' dedi. Sarayın derdi başka. Kürkte vergi sıfırlandı. Elektrik, su, mazot öyle değil. Daha zam gelecek. Şimdi frene basmış vaziyetteler. İşsizlik en ciddi sorunlardan biri. 1 milyon hanede sorun var. 7.5 milyon insanımız işsiz. Bunlara iş bulunması lazım.Biz kavgadan yana değil, huzurdan yanayız. İsteriz ki her evde tencere kaynasın. Herkesin işi, aşı olsun" dedi.

Akşener: "Biz yerel seçime gidiyoruz, sanırsınız savaşa gidiyoruz"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Çocuklarınızla, eşlerinizle, ekmeğinizle tehdit edildiğinizi biliyorum. Bu meydanı şereflendirdiniz Allah sizden razı olsun. Biz yerel seçime gidiyoruz. Sanırsınız savaşa gidiyoruz. Yerel seçimler neden savaş sahnesine döndü. Kaybedecek. Çünkü 17 yıldır, hepimizi birbirimizle kafa kafaya tokuşturup oy almaya alıştı. Deniz bitti. Kuvayi Milliye'nin koca yürekli evlatları; Cumhurbaşkanı size terörist dedi. Demek ki o kulağı çekeceksiniz. Manisa'da 11 ilçeyi gezdim. Gördes'te bir kız çocuğu geldi, 'okumak istiyorum ama babam işsiz' dedi. Başka bir genç kız, 'Ben okudum da ne oldu. 82 puan aldım, mülakatta kaybettim.52 puanla alanlar atandı' dedi. Bunun adı kul hakkıdır, haram lokmadır. Bugün bizi yönetenler, ipe sapa gelmez hakaretlerle bu milleti bölmeye çalışanlar, kendileri 48 bin liralık çay içerken, ejder meyvesinden çay içerken, vatandaşın kafasına 100 gramlık çayı atamazlar. Ayıptır, günahtır" dedi.

Akşener, tarım ve hayvancılık konusunda şunları söyledi: "Balıkesir, hayvancılığın merkezi idi. Angus eti ile tanıştık. Şimdi bir konu var. Arpa ithalatı yapıyor bu ülke. Babam tütüncüydü. 3'de kalk 4'de git. Güneş çıkınca eline yapışır. Babam o tütün parasıyla 4 evladını evlendirdi. Bugün bu mümkün mü? Eziyetini çekerdik ama parasını alırdık. Arpa, her toprakta olur. Fransa'ya sözleri var. Fransız çiftçisi bizden cebini dolduruyor. İran'dan soğan, Mısır'dan soğan. Cücüklü soğan çıkmış. Haram lokmayı yedin, hiç bir önemli değerin kalmadı. Bu seçimler yerel seçimler. Ben değil İsmail Ok seçilecek. Kemal Bey'de seçilmeyecek. Adayları seçilecek. Mansur Yavaş seçilecek. Ekrem İmamoğlu seçilecek. Sanki Tayyip Erdoğan seçilecekmiş gibi. Böyle yerel seçim olmaz.Sizden rica ediyorum, Allah rızası için birbirinizle kavga etmeyin"

Akşener: "Ekonomi Bakanı gidecek"

Meral Akşener, Balıkesir mitingini şu sözlerle sonlandırdı: "Beni önce parayla, sonra hapisle tahdit etti. En ayıbı da diyor ki; "Bu kadın", "Bayan Meral", çok şükür hanımefendiliğe döndük. Kadınlarımıza sesleniyorum. O kulağı çekerken, elinizi korkak alıştırmayın. Morartarak çekin. O kulağı çekin. Çiftçi teröristti, market teröristti. Bu kulak moraracak. Kendini savunurken 'Ben enayi miyim' diyor. Buradaki mesela, enayi olmak. Yani, sizi sevmiyor be kardeşim. İçinizden çıkıp geldiğini iddia etti, tepenize çay atıyor. 31'i akşamı çıkacak, diyecek ki; "Aziz milletim" kim bu aziz millet soracağım ona? İddia ediyorum damat gidecek. Ekonominin bakanı gidecek. Gözlerinize baka baka konuşma yapıyoruz. Eğer o kulak çekilmezse millet halinden memnun deyip zam üstüne zam. Tayyip Bey, bütün şehirlerde kendini tartıya koymuş durumda. Son barutunu harcıyor. Dedikodu yapar, iftira yapar mı? En komiği benimle ilgili. 'Sözde iyi parti' diyor bizi. 5 milyon seçmenin olduğu bir partiye sözde diyemezsin.

Kaynak: İHA