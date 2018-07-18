Kılıçdaroğlu, Tren Faciasında Ölenlerin Yakınlarını ve Yaralananları Ziyaret Etti (3)

ÖZTRAK, TREN KAZASI İNCELEME RAPORUNU AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Çorlu'da meydana gelen tren kazasına ilişkin hazırladıkları raporu açıkladı. Öztrak, "Resmi beyanları inceleme altına aldık. Konuyla ilgili odaların, sendikaların yazdığı raporlara baktık. Çeşitli uzmanlarla görüştük ve en son kaza raporuna da ulaştık. Bir hafta içerisinde 'Çorlu Tren Kazası İnceleme Raporu'nu hazırladık. İlgililere sorarsak şunu söyleyeceklerdir; 'Adli ve idari soruşturma devam ediyor. Eksiklikler varsa ortaya çıkacak' diyeceklerdir. Ama ilgililerin bunun dışında yaptıkları en önemli açıklama kazanın gerekçesinin doğal afet olduğu şeklinde gerçekleşti. 'Aşırı yağış' denildi. Aşırı yağış konusunda Devlet Demir Yolları'nın bilgi sahibi olduğu ve bu konuyla ilgili olarak da kendi ilgililerini uyardığı açıkça ortada" dedi.

Kazanın yaşandığı gün bölgede yağış olduğunu söyleyen Öztrak, şöyle dedi:

"Yetkililer de bu yağış nedeniyle rayın altındaki toprağın boşaldığını ifade ediyorlar. Şunu sormak gerekiyor; Bu yağış, bugüne kadar bu bölgede hiç gerçekleşmemiş bir yağış mıydı? Meteoroloji Mühendisleri Odası'na göre bu sorunun cevabı, hayır. Kazanın bugüne kadar tek sebebi olan yağışın benzerlerinin bölgede daha önce de gerçekleştiğini ifade ediyorlar. Oysa demiryolu ve yol yapımlarında bir yaklaşım var. 100 yıllık debilere göre hesaplama yapıyorsunuz. Şimdi karayolları 500 yıllık debilere geçmiş durumda. Dolayısıyla, yağışın bir gerekçe olmayacağı açıkça ortaya çıkıyor. İkinci soru, gerekli bakım ve yenileme çalışamaları yapıldı mı? Yapıldıysa araziye meteorolojik şartlara uygun teknik analizler yapıldı mı'Yapılan çalışmalarda bu analizler gözetildi mi' İş teslim alınırken gerekli kontroller yapıldı mı? Uzmanlar, bu konuda ciddi sıkıntıların olduğunu söylüyorlar. Bu sorular sadece olay yeri için geçerli değil, hattın tamamı için geçerli. Bu nedenle hatta yeni kazaların yaşanması riski olduğunun da altını çiziyorlar. Bundan önceki Ulaştırma Bakanı diyor ki; 'Yıllık kontroller daha nisan ayında yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma dosyasında da bunu doğrular bir bilgi var. Demiryollarının Birinci Bölge Müdürlüğü Çorlu Savcılığı'na bir yazı gönderiyor. Deniyor ki, 'Nisan ayının 13'ünde yol muayene makinesiyle yolda kontrol yaptık'. O halde hangi hataları belirlediniz? "

'KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YERDE SON BAKIMI KİM YAPTI?'

Bir başka ifadeye değinen Öztrak,"Yolda bakımı yapılması gereken menfezleri gösteriyor burası. 'Kazanın vuku bulduğu menfezde bakım öngörülmemiştir. Listede bulunmamaktır' deniliyor. Demek ki o rayların havada durduğu menfezde bakım ihtiyacı yokmuş. Menfez o ihalelerin içinde yok. Kazanın gerçekleştiği yerde en son o bakımı kim yaptı? Kim denetledi? Bu alanda Demiryolları'nda faaliyet gösteren sendikacılar, özellikle tren yollarında bakım ve onarım işlerinin son zamanda özel kesime bırakıldığını ve yapılan işlerin kalitesinde çok ciddi sorunların olduğunu söylüyorlar. Diğer taraftan buradaki yaptığımız görüşmelerde görgü tanıkları şunu söylediler; 'Tren kazasından önce bu bölgede hattın etrafında biz düdük sesleri duyardık, dolaşan bekçileri görürdük. Kazanın olmasından çok önce düdük sesleri kesildi' diyorlar. Sendikacıların ifadesiyle burada yol bekçileri var. Bu yol bekçileri yağmur yağarsa nereyi kontrol etmek gerektiğini avuçlarının içi gibi biliyorlar. Ray bekçileri son dönemde büyük oranda emekli edilmiş ve yerine yenisi alınmamış. Milletvekili arkadaşlarımızın yaptığı tespite göre bin 200 tane yol bekçisi kadrosu var. Bugün bu sayı 39'a inmiş" diye konuştu.