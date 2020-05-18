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Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız

"Türkiye ciddi bir ekonomik bir buhranla karşı karşıyadır" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete seslenerek 16 maddelik çözüm önerisi sıraladı.

18.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:57

Geçen hafta Cuma günü "Pazartesi günü bir basın toplantısı ile buhrandan çıkış çağrısı yapacağım. İçeride ve dışarıda neler yapılması gerektiğini anlatacağım" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

"CESARETLİ ADIMLAR ATILMALIDIR"

Kılıçdaroğlu, "Türkiye ciddi bir ekonomik krizle değil, ekonomik buhranla karşı karşıyadır. 2018'den bu yana hükümetin öngördüğü döviz kuru, büyüme, işsizlik gibi hiçbir hedef tutmamıştır. Salgın sonrası yaşanan daralma ciddi tehlike sinyalleri vermektedir. Bir ekonomik buhranın yükünü geniş halk kitleleri çeker. Bu hepimizin ortak sorunudur. Kısa vadeli siyasal hesaplar yerine, cesaretli adımlar atılmalıdır. Mevcut ekonomik buhranın aşılması için atılması gereken konuları kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" diyerek 16 maddelik ekonomik paket önerisini sıraladı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun 16 maddelik ekonomik paket önerisi:

1) Kamuda israfa son vereceğini hükümet millete kanıtlamalıdır.

2) Yeni bir bütçeyi, yeni bir planı TBMM'ye sunmalıdır. Bu normalleşmenin ilk adımı olmalıdır.

3) Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulmalıdır. Bu çerçevede yerel yönetimlerin bütçeleri artırılmalıdır. Seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gideceği garanti altına alınmalıdır.

4) Devlet yönetiminde liyakat esas kılınmalıdır. Liyakatı esas alacağını garanti etmelidir.

5) Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulmalıdır. Hükümet işi ehline vermelidir.

6) Hükümet özel kurumların bağımsızlığını yeniden sağlayacağını açıklamalıdır.

7) Kamu ihale yasaları yeniden düzenlenmelidir. Kamu ihale yasasının ivedilikle değiştiriceğini garanti etmelidir.

8) TBMM'de kesin hesap komisyonu kurulmalıdır. Kesinleşen bütçe harcalamalarını gösteren, sağlıklı bir zeminde tartışılması için, oluşturulmalı. Ve bu komisyonun başkanlığı muhalefete verilmeli.

9) Ulusal vergi komisyonu kurulmalıdır.

10) Ekonomik ve sosyal konsey oluşturulmalıdır.

11) Yargı bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır. Kuvvetler ayrılığını sağlayacak adımların atılacağını garanti etmelidir.

12) Düşünceyi ifade ve basın özgürlüğü güvence altına alınmalıdır. Her türlü baskıya söz vereceğini kamuoyuna açıklamalıdır.

13) Seçim barajı kaldırılmalıdır. Demokrasilerde asıl olan milletin iradesinin olduğu gibi meclise yansımasıdır. Darbelerin yasalaştırdığı seçim barajı derhal kaldırılmalıdır.

14) Siyasi ahlak yasası çıkarılmalıdır. Hükümet vatandaşla siyasetçi arasındaki itibarı korumalıdır.

15) Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulmalıdır.

16) IMF ile yeni düzen netleştirilmelidir.

Biz önerilerimizi önce halkımıza, devletimizi yönetenlere, STK'lara ve üniversitelere sunuyoruz. Önerilerimiz girdaptan çıkabilmenin reçetesidir.

Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız

Ekonomi Manşet

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