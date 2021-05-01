Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere talimat: 'Askıda defter' uygulaması başlatın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir ve il belediye başkanları ile online bir araya geldi. Tam kapanma döneminde vatandaşın mağdur edilmemesini isteyen Kılıçdaroğlu, 'askıda defter' uygulaması talimatı vererek, "'Askıda defter' uygulaması diye bir şey başlatabilirseniz, gecekondu bölgelerinde bir kişinin 300-400 liralık harcama yapmıştır ve veresiye defterine yazdırmıştır. Böyle bir uygulamayı başlatırsanız çok iyi olur" dedi.

Partisinin belediye başkanları ile online görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafa, gündelik çalışanlara ve yerel sanatçılara destek olunması için talimatı verdi.

"İCRA İŞLEMLERİ KESİNLİKLE DURDURULMALI"

Belediye başkanlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kendilerinin yaptıkları kongreden sonra Türkiye kırmızıya boyandı. Yapması gereken görevleri, belediye başkanlarım yapıyor. Suların kesilmemesi önemli. Su hayati bir olay. İcra işlemlerinin kesinlikle durdurulması gerekiyor. Aileler, özellikle çocuk konusunda çok duyarlılar. Bazı belediye başkanı arkadaşlarım da ifade ettiler. CHP'li belediyeler de duyarlı. Telefona gelen yardıma cevap verdiklerini, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği yönünde verdiğiniz sözü tuttuğunuzu da kamuoyuyla paylaşın.

'ASKIDA DEFTER' ÇAĞRISI

Dün katıldığım bir programda ifade etmiştim, gecekondu bölgelerinde veresiye defterine yazıyorlar. Bunun tutarı 5-6 bin lirayı geçmiyor. 'Askıda defter' uygulaması diye bir şey başlatabilirseniz, gecekondu bölgelerinde bir kişinin 300-400 liralık harcama yapmıştır ve veresiye defterine yazdırmıştır. Böyle bir uygulamayı başlatırsanız çok iyi olur. Derin yoksulluğu yaşayan ailelere en önemli katkıyı yapmış, olursunuz."

"YEREL SANATÇILAR SIKINTILI"

Esnaflar, en büyük sıkıntıyı yaşayanlar doğru ama onların yanında çalışanlar daha büyük sıkıntıyı yaşıyorlar. Hem esnaf hem esnafın yanında çalışanların desteklenmesi lazım. Günlük yaşayan sokak satıcıları var. Bunlar da sokağa çıkamayacaklar. Bunların ailelerin çok daha büyük ihtiyaçları ortaya çıkabilir. Kimin aracılığıyla ulaşırsınız bilmiyorum ama ulaşılması lazım. Bir başka önemli ciddi sorun alanı düğün salonları ve düğün salonlarında mesleğini icra eden sanatçılar.

Özellikle yerel sanatçılar sıkıntılı bir ortamdalar. Çünkü bu insanlar bir şekliyle hayata tutunmaya çalışıyor. Bir arkadaşımız söyledi, pazarcıların elindeki malları belki alıp yoksul ailelere dağıtma şeklinde uygulama yapabilirsiniz. Turizmcilerin çok ciddi sorunları var ama onların en büyük arzusu konusunda karar alındı ama devletten hibe bekliyorlardı ama hibe şansları yok.

"AŞIYI YAPTIRAMIYORSANIZ BİZ ÇÖZELİM"

Aşı konusunda çok ciddi haksızlıklar, torpiller var. Şunu, çok rahatlıkla çıkıp söyleyebilir miyim? Kardeşim aşı konusunu çözemiyorsanız, bizim büyükşehir belediye başkanlarına yetkiyi verin, bu sorunu çözerler. Maskeyi dağıtamadınız biz çözdük, aşıyı yaptıramıyorsunuz biz çözelim.

Bunu söylemek isterim. Çünkü biz gerçekten de bunu yapabiliriz. Bütün vatandaşları da aşılayabiliriz, tabi parasını merkezi yönetim vermek kaydıyla. Bu aşılamadaki adaletsizlik konusunda sizin geçirdiğiniz soruşturmalar konusunda bizi bilgilendirirseniz çok memnun oluruz. Ben dillendiririm, size yönelik bu tür saldırılar engellenmiş olur. Bizi bir daha engellemesinler diye önüne geçmiş oluruz."